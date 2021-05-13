В Chevron ожидают проблемы с поставками топлива

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Chevron прогнозирует «ограниченные» проблемы с поставками топлива, заявил представитель компании Тайлер Крузич.
В Chevron ожидают проблемы с поставками топлива
  • Reuters

Отмечается, что на восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки.

«Продолжительность отключения может привести к ограниченным нарушениям в поставках в некоторых районах», — цитирует РИА Новости Крузича.

По его словам, объекты Chevron на побережье Мексиканского залива не затронуты отключением Colonial Pipeline.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США заявил, что стоящие за кибератакой на Colonial Pipeline хакеры могут быть связаны с Россией.

15 апреля в Службе внешней разведки России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.

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