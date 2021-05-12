Байден провёл переговоры с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. По словам американского лидера, он надеется, что вскоре эскалация палестино-израильском конфликте прекратится.

«У меня недавно состоялся разговор с Биби Нетаньяху, мы вскоре обнародуем заявление», — сказал американский лидер.

Он добавил, что «у Израиля есть право на защиту» на фоне того, что его атакуют «тысячи ракет».

«Моя надежда заключается в том, что мы увидим завершение этого в ближайшее время», — сказал Байден журналистам. Его выступление транслировал CBS.

Biden says his national security and defense staffs have been in "constant contact" with Middle East counterparts, and he will soon release a statement about his conversation with Israeli PM Netanyahu



"My hope is that this will be closing down sooner rather than later," he says pic.twitter.com/imZa8e2cpc — CBS News (@CBSNews) May 12, 2021

Ранее в МИД России подчеркнули, что удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обвинил израильские власти в этнических чистках в Иерусалиме.