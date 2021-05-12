Аббас обвинил израильские власти в этнических чистках в Иерусалиме

Короткая ссылка
Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас обвинил израильские власти в этнических чистках в Иерусалиме.
Аббас обвинил израильские власти в этнических чистках в Иерусалиме
  • Reuters

«Израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме», — сказал Аббас, его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По словам палестинского лидера, «Иерусалим — навеки столица государства Палестина».

Ранее заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в беседе с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.

Как отметил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, попытки Израиля изменить «географический, демографический и исторический характер и статус» Иерусалима незаконны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить