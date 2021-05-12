Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас обвинил израильские власти в этнических чистках в Иерусалиме.

«Израильские оккупанты совершают военные преступления и проводят этнические чистки, направленные против присутствия палестинцев в Иерусалиме», — сказал Аббас, его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По словам палестинского лидера, «Иерусалим — навеки столица государства Палестина».

Ранее заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в беседе с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.

Как отметил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, попытки Израиля изменить «географический, демографический и исторический характер и статус» Иерусалима незаконны.