В МИД России назвали конструктивным диалог с США по Арктическому совету

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Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о конструктивных отношениях и диалоге с американской стороной в рамках Арктического совета.
В МИД России назвали конструктивным диалог с США по Арктическому совету
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«Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета», — приводит слова Корчунова РИА Новости

Он также отметил, что у него сложились рабочие отношения со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин.

Дипломат рассказал, что у России и США есть «очень большое понимание проблем», с которыми сталкивается Арктический регион, и заинтересованность в обеспечении развития коллективных подходов к управлению развитием региона.

«У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер», — заявил Корчунов.

Ранее Корчунов рассказал о контактах с США по Арктике.

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