«Коммерсантъ»: Россия высылает пресс-секретаря посольства США

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Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс попала в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия США.
«Коммерсантъ»: Россия высылает пресс-секретаря посольства США
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом пишет «Коммерсантъ».

21 апреля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга сообщил, что США получили от России список высылаемых дипломатов.

Они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

В российском МИД заявили, что данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата.

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