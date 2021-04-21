США получили от России список высылаемых дипломатов

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США получили от России список высылаемых дипломатов. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.
США получили от России список высылаемых дипломатов
  • Reuters

Вашингтон получил корреспонденцию со списком дипломатов, отметил он.

«Сотрудники посольства США в Москве сегодня встречались с должностными лицами России, чтобы обсудить вопросы двухсторонних отношений, включая российский ответ на наше объявление от 15 апреля. Мы ожидаем, что эти дискуссии продолжатся в предстоящие дни», — добавил Прайс.

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

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