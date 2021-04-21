Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до конца 21 мая

Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

Об этом говорится на сайте МИД России.

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

В посольстве США в Москве сообщили, что изучают информацию о введённых Россией ответных мерах и проводят соответствующие консультации с Вашингтоном.