Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до конца 21 мая

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RT
Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
Десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до конца 21 мая
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом говорится на сайте МИД России.

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

В посольстве США в Москве сообщили, что изучают информацию о введённых Россией ответных мерах и проводят соответствующие консультации с Вашингтоном.

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