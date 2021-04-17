В посольстве США изучают содержание введённых Россией ответных мер

Короткая ссылка
Посольство США в Москве изучает информацию о введённых Россией ответных мерах и проводит соответствующие консультации с Вашингтоном. Об этом заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.
В посольстве США изучают содержание введённых Россией ответных мер
  • Reuters

«Мы видели сообщение, размещённое на сайте Министерства иностранных дел России, и изучаем содержащуюся в нём информацию, проводя консультации с Вашингтоном», — цитирует ТАСС Салливана.

Он уточнил, что в дипмиссии не получали никакой официальной дипломатической корреспонденции с подробностями действий российского правительства против дипломатического представительства США в России.

Ранее МИД России опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить