В посольстве США изучают содержание введённых Россией ответных мер

Посольство США в Москве изучает информацию о введённых Россией ответных мерах и проводит соответствующие консультации с Вашингтоном. Об этом заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.

«Мы видели сообщение, размещённое на сайте Министерства иностранных дел России, и изучаем содержащуюся в нём информацию, проводя консультации с Вашингтоном», — цитирует ТАСС Салливана.

Он уточнил, что в дипмиссии не получали никакой официальной дипломатической корреспонденции с подробностями действий российского правительства против дипломатического представительства США в России.

Ранее МИД России опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.