В посольстве США изучают содержание введённых Россией ответных мер
- Reuters
«Мы видели сообщение, размещённое на сайте Министерства иностранных дел России, и изучаем содержащуюся в нём информацию, проводя консультации с Вашингтоном», — цитирует ТАСС Салливана.
Он уточнил, что в дипмиссии не получали никакой официальной дипломатической корреспонденции с подробностями действий российского правительства против дипломатического представительства США в России.
Ранее МИД России опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».
Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.