Немецкий политолог оценил заявление Стоуна о кампании США против России

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в беседе с RT заявление американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что США на протяжении долгого времени ведут кампанию против России.

Как подчеркнул политолог, Стоун не единственный человек, который говорит о необходимости того, чтобы западные страны «посмотрели в зеркало», а не винили бы во всех бедах, проблемах и конфликтах Россию.

«Посмотрели бы, что на самом деле в геополитике происходит. Во-первых, расширение НАТО на восток. Начали расширение они, Россия никуда свои войска не расширяла... Во-вторых, Америка хочет сохранить свою монополию, монополию Запада на именно однополярный мир, фактически, чтобы западная точка зрения превалировала», — добавил Рар.

По его словам, Стоун рассказал о реальном положении дел.

«Он говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы хуже не было. И в Германии есть достаточно много пока разумных голосов, которые в таком же роде выступают», — заключил эксперт.

Ранее американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что США на протяжении долгого времени ведут кампанию против России.