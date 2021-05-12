Режиссёр Стоун рассказал о кампании США против России

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Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что США на протяжении долгого времени ведут кампанию против России.

«Существует кампания, война против России, на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006—2007 году, когда он (президент России Владимир Путин. — RT) произнёс эту речь в Мюнхене», — сказал он в онлайн-интервью газете The Washington Post.

Стоун заявил, что в действительности нет доказательств агрессивности России.

«Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике», — отметил режиссёр.

В январе Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».

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