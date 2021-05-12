Режиссёр Стоун рассказал о кампании США против России

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что США на протяжении долгого времени ведут кампанию против России.

«Существует кампания, война против России, на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006—2007 году, когда он (президент России Владимир Путин. — RT) произнёс эту речь в Мюнхене», — сказал он в онлайн-интервью газете The Washington Post.

Стоун заявил, что в действительности нет доказательств агрессивности России.

«Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике», — отметил режиссёр.

В январе Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».