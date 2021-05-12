В ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире снизился за прошедшую неделю на 4%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В глобальном плане число новых случаев COVID-19 и число смертей немного уменьшилось за эту неделю: всего зарегистрировано более 5,5 млн заразившихся и более 90 тысяч умерших», — приводит ТАСС фрагмент из еженедельного эпидемиологического бюллетеня ВОЗ.

В организации добавили, что уровни заболеваемости и смертности от коронавируса по-прежнему остаются на очень высоком уровне.

Ранее в ВОЗ сообщили, что за прошедшие сутки в мире зафиксировано 643 тыс. случаев коронавируса.