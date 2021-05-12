Нетаньяху объявил режим ЧП в израильском Лоде из-за беспорядков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился объявить режим чрезвычайного положения в городе Лоде из-за массовых беспорядков.

«Премьер-министр Нетаньяху согласился с объявлением особого чрезвычайного положения в Лоде, а министр внутренней безопасности Амир Охана объявил, что немедленно приступит к исполнению своих полномочий в этом вопросе», — говорится в сообщении канцелярии израильского премьера в Twitter.

По данным местных СМИ, в городе начались массовые беспорядки с участием арабского и израильского населения. Уточняется, что правоохранительные органы задержали 16 протестующих.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек.

Позднее представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявило, что сотни палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.