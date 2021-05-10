Сотни палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме

Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявило, что сотни палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

«Сотни палестинцев получили ранения сегодня (10 мая. — RT) в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса. 50 пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек.