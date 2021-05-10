На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились беспорядки

На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Израиля.

«Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», — говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман уточнил, что палестинцы «атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору», после чего полиция начала разгонять протестующих.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек.