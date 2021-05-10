Джонсон сообщил, что Британия с 17 мая существенно ослабит ограничения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия с 17 мая существенно ослабит коронавирусные ограничения: людям разрешат ходить в гости, путешествовать по стране. Откроются гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей в помещениях.

«С понедельника на следующей неделе, с 17 мая, в Англии начинает действовать третья степень коронавирусных ограничений вместо четвертой и, следовательно, сфера гостеприимства (гостиницы, рестораны, туристические объекты) сможет принимать клиентов внутри помещений. Также действующее «правило шести» теперь распространяется на походы в гости и встречи в помещениях», — приводит РИА Новости слова Джонсона.

Джонсон поблагодарил жителей страны за то, что соблюдали рекомендации правительства. Также он отметил успех массовой вакцинации населения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что медицинские власти в Великобритании снизили уровень коронавирусной угрозы.