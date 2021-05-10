В Великобритании снизили уровень коронавирусной угрозы

Медицинские власти Великобритании снизили уровень угрозы, исходящей от коронавируса, с четвёртого до третьего из пяти.

Об этом сообщает Sky News.

«В свете рекомендаций объединённого центра по биобезопасности и последних данных главные санитарные врачи различных частей Соединённого Королевства и главный врач Национальной службы здравоохранения Англии согласились с тем, что уровень угрозы следует снизить с четвёртого до третьего», — говорится в заявлении врачей.

Отмечается, что благодаря соблюдению британцами социальной дистанции и эффекту, который наблюдается от программы вакцинации, число случаев инфицирования, летальных исходов и госпитализации значительно сократилось.

4 мая сообщалось, что в Великобритании использовано более 50 млн доз вакцины от коронавируса.