В Великобритании снизили уровень коронавирусной угрозы

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Медицинские власти Великобритании снизили уровень угрозы, исходящей от коронавируса, с четвёртого до третьего из пяти.
В Великобритании снизили уровень коронавирусной угрозы
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sky News.

«В свете рекомендаций объединённого центра по биобезопасности и последних данных главные санитарные врачи различных частей Соединённого Королевства и главный врач Национальной службы здравоохранения Англии согласились с тем, что уровень угрозы следует снизить с четвёртого до третьего», — говорится в заявлении врачей.

Отмечается, что благодаря соблюдению британцами социальной дистанции и эффекту, который наблюдается от программы вакцинации, число случаев инфицирования, летальных исходов и госпитализации значительно сократилось.

4 мая сообщалось, что в Великобритании использовано более 50 млн доз вакцины от коронавируса.

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