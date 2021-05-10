Постпред рассказал о переговорах делегаций России и США по СВПД

Короткая ссылка
Делегации России и США провели в Вене переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил российский постоянный представитель при международных организациях Михаил Ульянов.
Постпред рассказал о переговорах делегаций России и США по СВПД
  • РИА Новости

«Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути», — написал он в Twitter.

Дипломат отметил, что дискуссия была деловой и полезной.

Ранее Ульянов заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить