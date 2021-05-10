Постпред рассказал о переговорах делегаций России и США по СВПД
- РИА Новости
«Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути», — написал он в Twitter.
Дипломат отметил, что дискуссия была деловой и полезной.
Ранее Ульянов заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.