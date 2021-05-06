Постпред России в Вене оценил ситуацию с СВПД

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на очных консультациях в австрийской столице, прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Он напомнил в своём Twitter, что «новый раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД стартует 7 мая».

«Хотелось бы надеяться, что он станет финальным, хотя ещё предстоит решить много сложных вопросов. В любом случае важно, чтобы участники продолжали ориентироваться на скорейшее достижение позитивного результата», — написал постпред.

Ранее Ульянов заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.