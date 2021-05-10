Эрдоган назвал действия Израиля в Иерусалиме террором

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом, в которых назвал действия Израиля в Иерусалиме террором.
Эрдоган назвал действия Израиля в Иерусалиме террором
  • Reuters

«В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Акса и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», — приводит ТАСС коммюнике канцелярии Эрдогана.

Ранее представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявило, что 215 палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что израильские власти должны принести извинения за столкновения, произошедшие между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме.

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