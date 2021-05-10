Кадыров призвал власти Израиля извиниться за столкновения с палестинцами

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Израильские власти должны принести извинения за столкновения, произошедшие между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее», — цитирует РИА Новости сообщение Кадырова в его Telegram-канале.

По его словам, действия израильских властей были «провокацией».

Он призвал к урегулированию конфликта.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек.

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