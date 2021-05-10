Число пострадавших при столкновениях с израильской полицией палестинцев достигло 215
- Reuters
«215 палестинцев, включая медиков, получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «153 пострадавших были доставлены в городские больницы в Иерусалиме, четверо пострадавших в тяжёлом состоянии».
Ранее сообщалось, что на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.