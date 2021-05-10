Число пострадавших при столкновениях с израильской полицией палестинцев достигло 215

Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявило, что 215 палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Reuters