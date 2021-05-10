Число пострадавших при столкновениях с израильской полицией палестинцев достигло 215

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Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявило, что 215 палестинцев пострадали при столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Число пострадавших при столкновениях с израильской полицией палестинцев достигло 215
  • Reuters

«215 палестинцев, включая медиков, получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «153 пострадавших были доставлены в городские больницы в Иерусалиме, четверо пострадавших в тяжёлом состоянии».

Ранее сообщалось, что на Храмовой горе в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

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