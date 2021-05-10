Глава МИД Словакии оценил отношения России и ЕС

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал отношения России и Евросоюза.

Он отметил, что «ситуация в отношениях между странами — членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная».

По его словам, «дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна».

«Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее сообщалось, что постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.