Президент Сербии поздравил граждан с Днём Победы на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днём Победы на русском языке.

«Никогда ранее меньше стран, по сути, не отмечали День Победы над фашизмом. Наша задача — не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Неслучайно принижается роль Красной армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 млн советских граждан —конечно, прежде всего россиян», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что 9 Мая для Сербии — «День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом».

«С Днём Победы, с праздником!» — сказал Вучич по-русски, после чего в Белграде начался праздничный салют.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии.