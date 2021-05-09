Президент Сербии поздравил граждан с Днём Победы на русском языке

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Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днём Победы на русском языке.

«Никогда ранее меньше стран, по сути, не отмечали День Победы над фашизмом. Наша задача — не скрывать истину, а открыто говорить, чтобы не позволить лжи победить правду. Неслучайно принижается роль Красной армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 млн советских граждан —конечно, прежде всего россиян», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что 9 Мая для Сербии — «День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом».

«С Днём Победы, с праздником!» — сказал Вучич по-русски, после чего в Белграде начался праздничный салют.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии.

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