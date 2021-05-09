Число жертв взрывов около школы в Кабуле превысило 50
- Reuters
Как сообщили источники телеканала, сначала взорвался заминированный автомобиль, ещё два взрыва произошли вследствие попадания ракет.
По словам представителя МВД Тарика Арьяна, большинство погибших — девочки.
Согласно информации агентства Pajhwok, погибли 55 человек и около 150 получили ранения.
Серия взрывов произошла 8 мая рядом с женской школой в районе Кабула Даште Барчи, когда ученики покидали здание.
Представительство Евросоюза в республике осудило атаку, отметив, что нападение на учащихся женской школы — это «нападение на будущее Афганистана».