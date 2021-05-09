Число жертв взрывов около школы в Кабуле превысило 50

Число погибших в результате серии взрывов около женской школы в Кабуле превысило 50, пострадавших более 100, сообщает TOLOnews со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Как сообщили источники телеканала, сначала взорвался заминированный автомобиль, ещё два взрыва произошли вследствие попадания ракет.

По словам представителя МВД Тарика Арьяна, большинство погибших — девочки.

Согласно информации агентства Pajhwok, погибли 55 человек и около 150 получили ранения.

Серия взрывов произошла 8 мая рядом с женской школой в районе Кабула Даште Барчи, когда ученики покидали здание.

Представительство Евросоюза в республике осудило атаку, отметив, что нападение на учащихся женской школы — это «нападение на будущее Афганистана».