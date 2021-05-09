Обломки ступени китайской ракеты упали в акватории Индийского океана

Большая часть обломков ступени китайской тяжёлой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5Б») сгорела при входе в атмосферу Земли, остальные упали в акватории Индийского океана.

«9 мая в 10:24 (05:24 мск) обломки ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты», — приводит РИА Новости сообщение Китайской программы пилотируемых полётов.

Ранее в Пентагоне допустили, что обломки ракеты-носителя «Чанчжэн-5» могут упасть на Землю через несколько дней.

В конце апреля сообщалось, что китайская ракета-носитель с основным модулем будущей орбитальной станции стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.