Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.

По состоянию на 11:35 (06:35 мск) все этапы вывода модуля на орбиту шли в штатном режиме.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году.

В марте сообщалось, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Россия и Китай также прорабатывают техреализацию совместной лунной станции.