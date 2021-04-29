Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции
Трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.
По состоянию на 11:35 (06:35 мск) все этапы вывода модуля на орбиту шли в штатном режиме.
Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году.
В марте сообщалось, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.
Россия и Китай также прорабатывают техреализацию совместной лунной станции.