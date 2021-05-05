В Пентагоне допустили падение на Землю неконтролируемой ракеты Китая

Обломки китайской тяжёлой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5») могут упасть на Землю через несколько дней, заявил представитель Пентагона Майк Ховард.

По его словам, ракета должна войти в атмосферу планеты примерно 8 мая, однако определить место возможного падения можно будет только за несколько часов до события.

«Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесён какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал», — сказал Ховард CNN.

Он отметил, что это «очень маловероятно» и «не стоит лишать себя сна» по этой причине, однако полностью исключать этого нельзя.

Он также подчеркнул, что американские военные внимательно отслеживают траекторию движения ракеты.

В конце апреля сообщалось, что ракета-носитель «Чанчжэн-5» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.