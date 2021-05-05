В Пентагоне допустили падение на Землю неконтролируемой ракеты Китая
- AFP
По его словам, ракета должна войти в атмосферу планеты примерно 8 мая, однако определить место возможного падения можно будет только за несколько часов до события.
«Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесён какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал», — сказал Ховард CNN.
Он отметил, что это «очень маловероятно» и «не стоит лишать себя сна» по этой причине, однако полностью исключать этого нельзя.
Он также подчеркнул, что американские военные внимательно отслеживают траекторию движения ракеты.
В конце апреля сообщалось, что ракета-носитель «Чанчжэн-5» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.