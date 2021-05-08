Макрон призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт вакцин

Французский лидер Эммануэль Макрон после прибытия в Португалию на неформальный саммит ЕС призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Необходимо, чтобы англосаксонские страны отменили запреты на экспорт и передачу технологий в производстве вакцин. Сейчас необходимо производить больше вакцин и проявлять больше солидарности», — цитирует его ТАСС.

В конце января Евросоюз принял решение запретить экспорт за пределы объединения вакцин от коронавируса от компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о закупке, без разрешения стран — членов альянса.

В марте данный механизм продлили до конца июня.