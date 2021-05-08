Макрон призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт вакцин

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон после прибытия в Португалию на неформальный саммит ЕС призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Макрон призвал англосаксонские страны снять запрет на экспорт вакцин
  • Reuters

«Необходимо, чтобы англосаксонские страны отменили запреты на экспорт и передачу технологий в производстве вакцин. Сейчас необходимо производить больше вакцин и проявлять больше солидарности», — цитирует его ТАСС.

В конце января Евросоюз принял решение запретить экспорт за пределы объединения вакцин от коронавируса от компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о закупке, без разрешения стран — членов альянса.

В марте данный механизм продлили до конца июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить