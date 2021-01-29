ЕС запретил экспорт вакцин от COVID-19 без разрешения членов альянса

Евросоюз принял решение запретить экспорт за пределы объединения вакцин от коронавируса от компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о закупке, без разрешения стран — членов альянса.

«Стремясь обеспечить своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для всех граждан ЕС и решить проблему нынешнего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов», — говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

Разрешение на экспорт из ЕС вакцин от коронавируса будет необходимо до конца марта 2021 года.

27 января вице-президент ЕК Дубравка Шуица заявила, что ЕС не намерен запрещать экспорт вакцин от коронавируса, произведённых в Европе.