ЕС не станет запрещать экспорт вакцин от COVID-19

Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица заявила, что Европейский союз не собирается запрещать экспорт вакцин от коронавируса, произведённых в Европе.

Вместе с этим она отметила, что объединение будет настаивать на прозрачности планов по производству и поставкам препаратов.

«Речь не идёт о том, чтобы блокировать экспорт или вводить эмбарго. Мы ожидаем только ясности и прозрачности по вопросам производства и поставок вакцин, производящихся на территории Европейского союза», — цитирует её РИА Новости.

Таким образом вице-президент ЕК ответила на вопрос о планах по запрету экспорта вакцин из ЕС.

Ранее Еврокомиссия потребовала от британско-шведской компании AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в страны Евросоюза.