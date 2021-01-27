ЕС не станет запрещать экспорт вакцин от COVID-19

Короткая ссылка
Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица заявила, что Европейский союз не собирается запрещать экспорт вакцин от коронавируса, произведённых в Европе.
ЕС не станет запрещать экспорт вакцин от COVID-19
  • Reuters

Вместе с этим она отметила, что объединение будет настаивать на прозрачности планов по производству и поставкам препаратов.

«Речь не идёт о том, чтобы блокировать экспорт или вводить эмбарго. Мы ожидаем только ясности и прозрачности по вопросам производства и поставок вакцин, производящихся на территории Европейского союза», — цитирует её РИА Новости.

Таким образом вице-президент ЕК ответила на вопрос о планах по запрету экспорта вакцин из ЕС.

Ранее Еврокомиссия потребовала от британско-шведской компании AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в страны Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить