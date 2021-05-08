Белый дом не желает «доводить дело до новых санкций» против России

США не желают вводить дополнительные санкции в отношении России, однако оставляют за собой такое право, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Когда мы объявили о наших санкциях, мы оставили пространство для манёвра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — сказала она.

Псаки отметила, что Соединённые Штаты хотят построить «более предсказуемые и долгосрочные» отношения с Россией.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает ответных мер в отношении США, если эскалация со стороны Вашингтона продолжится.