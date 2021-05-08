В Мексике около половины штатов установили низкий уровень риска COVID-19

14 мексиканских штатов установили низкий риск заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента укрепления здоровья Минздрава Рикардо Кортеса Алькала.

По информации агентства, Минздрав Мексики обновил уровни эпидемиологической опасности для 32 регионов страны: 14 штатов сейчас имеют низкий риск заражения коронавирусом, 15 находятся на среднем уровне, три региона — на высоком.

«Нет регионов с максимальным риском», — заявил Алкала.

В сравнении с прошлым двухнедельным периодом уровень риска понизился в 11 штатах.

Ранее сообщалось, что в Мексике за сутки более 600 тысяч человек получили прививку от COVID-19.