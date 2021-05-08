В Мексике около половины штатов установили низкий уровень риска COVID-19
- Reuters
По информации агентства, Минздрав Мексики обновил уровни эпидемиологической опасности для 32 регионов страны: 14 штатов сейчас имеют низкий риск заражения коронавирусом, 15 находятся на среднем уровне, три региона — на высоком.
«Нет регионов с максимальным риском», — заявил Алкала.
В сравнении с прошлым двухнедельным периодом уровень риска понизился в 11 штатах.
Ранее сообщалось, что в Мексике за сутки более 600 тысяч человек получили прививку от COVID-19.