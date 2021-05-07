В Мексике за сутки более 600 тысяч человек получили прививку от COVID-19

Власти Мексики за прошедшие сутки вакцинировали против коронавирусной инфекции 604 065 человек.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Twitter.

«К 21 часам 5 мая были вакцинированы 604 065 человек — это наивысший показатель, которого мы достигали за один день», — сказал Лопес-Гателль.

Ранее директор эпидемиологии Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа рассказал о ходе кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.