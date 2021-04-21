В Мексике рассказали о кампании по вакцинации населения от COVID-19

Директор эпидемиологии Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа рассказал о ходе кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в стране уже применили 14,5 млн доз различных вакцин против COVID-19. Полностью вакцинированы уже более 4 млн человек.

«На сегодняшний день 4 111 121 человек получил полную схему вакцин... поэтому им уже не грозит тяжёлая форма болезни и госпитализация», — цитирует его РИА Новости.

Большинство из тех, кто завершил программу вакцинации, — пожилые люди (3,3 млн), ещё 790 тыс. — врачи.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали общее число сделанных в мире прививок от коронавируса.