В Мексике рассказали о кампании по вакцинации населения от COVID-19

Короткая ссылка
Директор эпидемиологии Минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа рассказал о ходе кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Мексике рассказали о кампании по вакцинации населения от COVID-19
  • Reuters

По его словам, в стране уже применили 14,5 млн доз различных вакцин против COVID-19. Полностью вакцинированы уже более 4 млн человек. 

«На сегодняшний день 4 111 121 человек получил полную схему вакцин... поэтому им уже не грозит тяжёлая форма болезни и госпитализация», — цитирует его РИА Новости.

Большинство из тех, кто завершил программу вакцинации, — пожилые люди (3,3 млн), ещё 790 тыс. — врачи. 

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали общее число сделанных в мире прививок от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить