Число случаев коронавируса в Африке превысило 4,6 млн

В Африке за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели более 4,6 млн человек, свыше 123 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Об этом сообщили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Reuters

«Более 4,6 млн подтверждённых случаев COVID-19 на Африканском континенте — более 4,1 млн вылечившихся и 123 тыс. умерших», — говорится в Twitter организации. По последним данным, в Африке зафиксировано 4 608 607 случаев коронавируса и 123 611 летальных исходов от последствий COVID-19. Наибольшее число заболевших выявлено в ЮАР (1 590 370), Марокко (513 016), Тунисе (317 010), Египте (234 015). Ранее в Марокко и Алжире выявили первые случаи заболевания индийским штаммом COVID-19.