В ООН оценили ситуацию с климатом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог» заявил, что «прошлый год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов».

По его словам, «концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня».

Он сообщил, что «это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 м».

«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти... Но если мы будем работать сообща, мы можем предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зелёный путь развития», — цитирует ТАСС Гутерреша.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты планируют к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.