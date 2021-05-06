В ООН оценили ситуацию с климатом
- Reuters
По его словам, «концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня».
Он сообщил, что «это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 м».
«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти... Но если мы будем работать сообща, мы можем предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зелёный путь развития», — цитирует ТАСС Гутерреша.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты планируют к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.