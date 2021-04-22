Байден объявил о планах США снизить выбросы парниковых газов в два раза

Президент США Джо Байден, открывая организованный Вашингтоном онлайн-саммит по климату, заявил, что Соединённые Штаты планируют к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем. Об этом сообщает ТАСС.

«США встают на путь по сокращению выбросов вдвое к концу десятилетия. Эти шаги поставят Америку на путь (становления) экономики с нулевым уровнем выбросов (в атмосферу) не позднее 2050 года», — сказал Байден.

Он отметил, что ни одна страна не может урегулировать этот климатический кризис в одиночку, и призвал крупнейшие экономики мира объединить усилия.

По его словам, страны должны принять активные меры для недопущения изменения климата планеты, так как наступившее десятилетие стало решающим в этой борьбе.

Ранее сообщалось, что Байден провёл телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.