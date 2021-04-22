Байден объявил о планах США снизить выбросы парниковых газов в два раза
- Reuters
«США встают на путь по сокращению выбросов вдвое к концу десятилетия. Эти шаги поставят Америку на путь (становления) экономики с нулевым уровнем выбросов (в атмосферу) не позднее 2050 года», — сказал Байден.
Он отметил, что ни одна страна не может урегулировать этот климатический кризис в одиночку, и призвал крупнейшие экономики мира объединить усилия.
По его словам, страны должны принять активные меры для недопущения изменения климата планеты, так как наступившее десятилетие стало решающим в этой борьбе.
Ранее сообщалось, что Байден провёл телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.