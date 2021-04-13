Климатолог оценила изменения климата в России

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева оценила изменения климата в России.

«У нас есть национальный план адаптации к изменениям климата», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если температура повышается, то повышается и испаряемость, то есть может возрастать вероятность учащения засух. Как отметила эксперт, это естественный физический процесс.

В свою очередь, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Life.ru рассказал, что к середине века в Москве зимняя температура может вырасти на 4—5 °C, а летняя — на 3 °C.

«Чтобы представить, какая погода будет в Москве через 30 лет, можно посмотреть на то, как сейчас в Ростове», — пояснил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал аномальное тепло в Москве и регионах Урала.