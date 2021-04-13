Синоптик прокомментировал аномальное тепло в Москве и регионах Урала

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал аномальное тепло в Москве и регионах Урала.

«Такая ситуация будет наблюдаться ещё два-три дня и в европейской части России, и на Урале. Из-за антициклона мы ждём аномального тепла в центре европейской части страны, в Приволжском федеральном округе, на Урале. После этого произойдёт плавное похолодание», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, по ночам будут небольшие заморозки, но днём температура всё равно окажется выше нормы.

Как отметил Леус, к глобальному потеплению это не имеет отношения — тёплые массы приносит антициклон.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.