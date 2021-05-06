Политолог оценил заявление премьера Чехии об отношениях с Россией

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша об отношениях между Москвой и Прагой.
Политолог оценил заявление премьера Чехии об отношениях с Россией
  • Reuters

«Это заявление можно оценить как лицемерное», — заявил эксперт.

Он сказал, что в Чехии есть много людей, которые хорошо относятся к России, и они являются избирателями. И, заявил политолог, чешские политики должны это понимать.

По мнению Шаповалова, данное заявление связано прежде всего с «лицемерным желанием продемонстрировать своим гражданам стремление к нормализации отношений с Россией».

Ранее Бабиш, комментируя отношения между Москвой и Прагой, заявил о необходимости «успокоить эту разогретую эмоциями напряжённую атмосферу».

В апреле глава МИД России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления чешских официальных лиц о причинах взрывов во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене, из-за того что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счетов версию о неосторожном обращении с оружием.

В Кремле категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности Москвы к взрывам.

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