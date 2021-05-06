Премьер Чехии оценил отношения с Россией
- Reuters
«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряжённую атмосферу», — цитирует ТАСС Бабиша.
Он также высказался о возможности включения Чехии в список недружественных России государств.
Премьер добавил, что «дипломатические отношения с Россией находятся в кризисе».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления чешских официальных лиц о причинах взрывов во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене, из-за того что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счетов версию о неосторожном обращении с оружием.
В Кремле категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности Москвы к взрывам.