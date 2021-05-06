Вирусолог назвал антироссийскими играми решение экспертов Всемирного конгресса вакцин

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от коронавируса.

Зуев назвал подобное решение «антироссийскими играми».

«Вакцина «Спутник V» признана лучшей в тех странах, которые просто требуют её у нас настоятельно, как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно её. Она показала себя с самой лучшей стороны: у нас нет ни гибели после этого, никаких осложнений типа тромбозов, как после AstraZeneca», — подчеркнул эксперт.

Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса.

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал экономическо-политическим решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 признать препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от COVID-19.