Вирусолог назвал антироссийскими играми решение экспертов Всемирного конгресса вакцин
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Зуев назвал подобное решение «антироссийскими играми».
«Вакцина «Спутник V» признана лучшей в тех странах, которые просто требуют её у нас настоятельно, как же эти страны могут считать эту вакцину не лучшей, если они просят прислать и договариваются о приобретении именно её. Она показала себя с самой лучшей стороны: у нас нет ни гибели после этого, никаких осложнений типа тромбозов, как после AstraZeneca», — подчеркнул эксперт.
Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса.
Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал экономическо-политическим решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 признать препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от COVID-19.