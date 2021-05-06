Politico назвала возможные места встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге. Об этом информирует газета Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц.

Как сообщает газета, бывшие официальные лица США и аналитики заявляют, что нельзя исключать тёмную лошадку в качестве возможного места встречи двух президентов.

Среди вариантов выделяют Прагу, Рейкьявик, Любляну и, возможно, Баку.

Ранее Байден заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.

К тому же в Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.