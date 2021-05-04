Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
  • Reuters

«В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем», — приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос журналистов о возможности встречи двух лидеров в июне во время саммитов НАТО и G7 в Европе.

Ранее в Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить