Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.

«В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем», — приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос журналистов о возможности встречи двух лидеров в июне во время саммитов НАТО и G7 в Европе.

Ранее в Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.