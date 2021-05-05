Главы МИД G7 прокомментировали ситуацию с СВПД

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Министры иностранных дел стран G7 прокомментировали ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Главы МИД G7 прокомментировали ситуацию с СВПД
  • Reuters

«Мы привержены добиться того, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия. Мы приветствуем содержательные дискуссии между участниками СВПД и отдельные контакты с США с целью добиться возврата к соблюдению условий плана», — приводит РИА Новости текст заявления министров иностранных дел G7, принятом по итогам двухдневной встречи в Лондоне.

В сообщении отмечается, что «СВПД остаётся лучшим способом обеспечить исключительно мирный характер иранской ядерной программы».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.

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