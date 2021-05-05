Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за поведения России

Короткая ссылка
НАТО столкнулось с изменением распределения сил в мире из-за «частично очень агрессивного» поведения России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на конгрессе, организованном альянсом ХДС/ХСС.
Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за поведения России
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, в числе других «вызовов» политик назвала усиление Китая, пандемию коронавируса и вопросы защиты климата.

Она подчеркнула, что Соединённые Штаты остаются важнейшим партнёром Европы и естественным соратником Германии.

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «агрессивном поведении». Он заявил, что ЕС и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с исходящими от Москвы «вызовами».

Российский МИД рекомендовал странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить