Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за поведения России
- Reuters
Как передаёт РИА Новости, в числе других «вызовов» политик назвала усиление Китая, пандемию коронавируса и вопросы защиты климата.
Она подчеркнула, что Соединённые Штаты остаются важнейшим партнёром Европы и естественным соратником Германии.
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «агрессивном поведении». Он заявил, что ЕС и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с исходящими от Москвы «вызовами».
Российский МИД рекомендовал странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем.