Главы МИД Британии и Германии провели переговоры

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и глава МИД ФРГ Хайко Маас провели переговоры.
Главы МИД Британии и Германии провели переговоры
  • Reuters

Рааб написал в своём Twitter, что «Великобритания и Германия выступают единым фронтом по ряду глобальных вызовов, включая изменение климата, борьбу с враждебной деятельностью России и поддержку образования для девочек».

«Сегодня я встретился с Хайко Маасом, чтобы обсудить, как мы можем добиться прогресса по этим ключевым направлениям», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу разъяснения об ответных санкционных мерах Москвы против восьми европейских граждан.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

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