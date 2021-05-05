Путин провёл переговоры с Эрдоганом

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что «в деталях обсуждена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учётом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации».

«Подчёркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении», — говорится в сообщении.

В Кремле пояснили, что «речь, в частности, идёт о скорейшей организации начиная уже с этого месяца поставок российской вакцины «Спутник V», прорабатываются также возможности налаживания её совместного производства на турецких предприятиях».

«Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — сообщили в Кремле.

Также продолжено рассмотрение актуальной региональной проблематики.

«Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии», — сообщается в заявлении.

Кроме этого, в ходе переговоров «выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики».

Сообщается, что при обсуждении ситуации в Ливии «условлено и впредь поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны при должном учёте интересов основных политических сил и регионов».

«Затронута также проблематика нагорнокарабахского урегулирования, в том числе в контексте деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — рассказали в Кремле.

Президенты договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам.

Ранее турецкий посол в России Мехмет Самсар заявил, что Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры.

В конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция нацелена на совместное производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».