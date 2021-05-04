Турция предложила России провести заседание по безопасности туризма

Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

«На прошлой неделе мы направили наше официальное приглашение на заседание турецко-российской рабочей подгруппы по безопасности туризма, проведение которого было запланировано на апрель, но было отложено — с предложением провести его во второй половине мая в Анталье, чтобы российские власти увидели принятые меры и у них не осталось никаких вопросов», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности турецкой стороны в любое время принять санитарных инспекторов из России для оценки безопасности курортов.