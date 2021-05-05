Главы МИД G7 в ходе переговоров дольше всего обсуждали Россию и Китай

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На первой за два года очной встрече министров иностранных дел стран G7 больше всего внимания было уделено обсуждению России и Китая, сообщает Интерфакс.
Главы МИД G7 в ходе переговоров дольше всего обсуждали Россию и Китай
  • © Reuters

По информации агентства, в ходе встречи участники провели полуторачасовое обсуждение Китая, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии, полтора часа заняло обсуждение России, включая решение проблем Белоруссии и Украины, 30 минут министры говорили о ситуации в Афганистане.

Первая встреча с начала пандемии глав ведомств состоялась 4 мая. В рамках переговоров министры стран — участниц G7 обсудили Россию, Украину и Белоруссию.

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